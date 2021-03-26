شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ"محلية النواب" الأسبوع المقبل لمناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أربعة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأها يوم الأحد، بعقد اجتماع عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم شهاب، بشأن مشكلة رصف الشوارع والطرق بمحافظة الغربية، وعدم إعادة الشيء لأصله للعديد من الشوارع والطرق بمدينة طنطا وقري مركز طنطا .

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي أبو زيد، بشأن صيانة ورفع كفاءة الطريق من قرية سنباط وحتى كوبري قرية ميت المخلص علي الرياح العباسي - مركز زفتي - محافظة الغربية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن استكمال وإدراج رصف بعض الطرق بقري مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

وتجتمع اللجنة يوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن شكري، بشأن عدم قيام مدينة إطسا - محافظة الفيوم، بتسليم المواطنين منازل مشروع البيت الريفي بقرية المحمودية الجديدة بالرغم من اكتمال إنشائها منذ عام 2009، وسداد المواطنين رسوم جدية الحجز، فضلا عن وجود مشروعين آخرين بقريتي قلمشاه - مركز إطسا، الريان - مرکز يوسف الصديق، لم يتم تسليمهم للمواطنين حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي، بشأن نزع ملكية 210 منزل بقرية النزلة مركز بوسف الصديق - محافظة الفيوم- أعوام 1994، 1995، 1996، ونقل أصحاب هذه المنازل إلى شرق الوادي بأبشواي وتسليم منازل لهن بمساحة (80م)، وبالرغم من عدم تخصيص الأرض للمواطنين حتى الآن، يتم مطالبتهم بسداد قيمة الأرض.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا، يوم الثلاثاء، بشأن استمرار مناقشة خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، وعرض خطة التطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والموازنة الخاصة بالقطاع.

ويتناول اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، استمرار مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.