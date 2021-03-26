المنتخب القومي يعود للقاهرة بعد التأهل لبطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب القومي، قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، بعد التعادل مع منتخب كينيا مساء الخميس، وذلك في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وبذلك يكون المنتخب تأهل رسميًا للبطولة.

قالت مصادر مطلعة بالمطار إن البعثة وصلت على طائرة خاصة، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولها في صالة رقم 4، المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجاري إلى نيروبي، وعددهم 28 لاعبًا، وخاض بهم المباراة الأولى أمام كينيا، تحسبا لأي إصابات، وذلك في ظل حالة الإجهاد التي تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدوري.

ضم الفريق: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدى الونش - على جبر - أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم -محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.