حدث ليلاً| الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا.. لماذا يصعب تعويم سفينة قناة السويس الجانحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

خاص| وجبات وعلاج وإجازات شهرية وسنوية.. ننشر النص الكامل لقانون العمالة المنزلية

حصل الخليج 365، على النص الكامل لمشروع قانون العمالة المنزلية، المقدم من النائبة نشوى الديب، لهيئة مكتب مجلس النواب، بعد حصولها على النصاب القانوني بتوقيع 60 نائبًا، يمثلون عُشر عدد أعضاء المجلس.

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الصحة العالمية: الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من الدول المتقدمة في مكافحة مرض الدرن، وسيتم الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا، موجهة الشكر في هذا الصدد للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة مما ساهم في تعزيز صحة المواطنين مما ساهم في خفض نسب الإصابة بالدرن.

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قرار جمهوري بإحالة نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2021 بإحالة المستشار حسيني حسن حسين نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إلى المعاش.

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"الرعاية الصحية": تحصيل 698 مليون جنيه قيمة 551 ألف مطالبة حتى نهاية فبراير

عقد المجلس التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، لاستعراض ما تم من إنجازات الهيئة خلال الريع الأول من العام الجاري بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والإدارية والفنية والمالية للهيئة، وعرض مستهدفات الهيئة لعام 2021.

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الحكومة تكشف حقيقة إطلاق رابط للعمالة غير المنتظمة للحصول على 700 جنيه شهريًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تداول رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريًا.

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السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

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البحوث الفلكية تكشف عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مطلع شهر رمضان فلكيا سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، على أن يكون آخر أيام الشهر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.

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نداء أخير.. الحكومة تناشد المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء العشوائي

ناشد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة نهاية مارس الجاري.

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خلو الشوارع.. محافظ القاهرة: المواطنون سيتابعون نقل المومياوات الملكية عبر التليفزيون

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة مسار المومياوات الملكية منذ خروجها من المتحف المصري بالتحرير حتى وصولها لمتحف الحضارات بالفسطاط.

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حوت ثقيل على الشاطئ.. لماذا يصعب تعويم سفينة قناة السويس الجانحة؟

لا يزال الوضع على حاله بعد مرور نحو 48 ساعة على جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إيفر جفن (EVER GIVEN)، ما اضطر هيئة قناة السويس لإعلان تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا، في مؤشر على الصعوبات التي تواجه تعويم السفينة الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

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الرئيس دفع من جيبه الخاص.. أسامة الأزهري يكشف كيفية حل مشكلة الغارمات

كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، كيفية قضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشكلة السيدات الغارمات من خلال المجلس الاستشاري للرئاسة.

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قبل دراما رمضان.. دعوات لمكافحة التدخين بالمسلسلات والأفلام

جددت منظمة الصحة العالمية، دعوتها إلى الحكومات لتصنيف الأفلام والمسلسلات التي تتضمن مشاهد لتعاطي التبغ؛ في محاولة لمنع شروع الأطفال والمراهقين في تدخين السجائر وتعاطي سائر أشكال التبغ، قبل قدوم شهر رمضان الذي تزدهر فيه الأعمال الدرامية.

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