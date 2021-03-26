شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيلي».. إغلاق كامل على العاصمة اعتبارا من 27 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كاثرين مارتورل نائبة وزير الداخلية في تشيلي في بث عبر الإنترنت، إن منطقة العاصمة سانتياجو، علاوة على 17 بلدية أخرى، ستشهد حالة إغلاق كامل اعتبارًا من 27 آذار/مارس في الساعة 5 صباحا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سبع بلديات ستعود إلى فرض الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع فيما ستخفف ثلاث بلديات بعض القيود كجزء من خطة الطوارئ الصحية العامة للحكومة.

ورصد معهد الصحة العامة السلالات التي ظهرت في المملكة المتحدة والبرازيل داخل البلاد وقررت الحكومة تشديد الإجراءات على المسافرين من الدول الأخرى.

وقامت تشيلي بتطعيم 6 ملايين و 99 ألفا و 408 أشخاص بجرعة واحدة و 3 ملايين و 166 الفا و 96 شخصا بجرعتين

وأعلنت الحكومة يوم الخميس تسجيل 7023 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- ليرتفع الإجمالي إلى 954762 حالة ،فيما توفي 122 مصابا بالمرض ليبلغ إجمالي الوفيات إلى .22524