الاتحاد الأوروبي يمنع صادرات لقاح أسترازينيكا قبل تسلمه الجرعات المتأخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، مساء الخميس، أن شركة أسترازينيكا لن تتمكن من تصدير أي من جرعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 المصنعة على الأراضي الأوروبية، إلى خارج الاتحاد قبل أن يتسلم الأخير كامل الكميات المتأخرة من هذا اللقاح.



وخلال مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل حيث انطلقت الخميس قمة أوروبية طغت عليها أزمة تأخر وصول اللقاحات إلى دول التكتل، قالت فون دير لايين: ”برأيي، من الواضح أنه يتعين على الشركة أولا، وقبل كل شيء، أن تحترم العقد الذي أبرمته مع الدول الأوروبية الأعضاء، قبل أن تتمكن من المشاركة مرة أخرى في تصدير اللقاحات“.

وتهدف آلية مراقبة تصدير اللقاحات التي شددتها بروكسل الأربعاء خصوصا إلى ”وفاء الشركات بعقودها مع الاتحاد الأوروبي قبل التصدير إلى بقية أنحاء العالم“.

وسلّمت الشركة الدوائية السويدية-البريطانية الاتحاد الأوروبي، 30 مليونا من أصل 120 مليون جرعة لقاحية كانت قد تعهدت تسليمها في الربع الأول من العام، وقالت فون دير لايين إنه يتعين على أسترازينيكا ”استلحاق تأخرها قبل معاودة التصدير“.

وتهدد هذه المقاربة بتعميق الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تتطلع بدورها إلى الحصول على كميات من جرعات أسترازينيكا المنتجة في الاتحاد الأوروبي لسد فجوة مفاجئة في إمداداتها تهدد حملتها الوطنية للتلقيح.

وتطالب كل من بروكسل ولندن بالحصول على جرعات لقاحية ينتجها مصنع لأسترازينيكا في هولندا.