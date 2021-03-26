الصين تفرض عقوبات على 9 شخصيات و4 كيانات بريطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الحكومة الصينية، الجمعة، فرضها عقوبات على 9 شخصيات بريطانية بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، إضافة إلى 4 كيانات.

واتهمت بكين، تلك الشخصيات والكيانات، بأنها ”نشرت أكاذيب“ بشأن انتهاكات تتعرض لها أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينغ يانغ.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، بصورة متزامنة، عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الأويغور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.