أول رد للداخلية السودانية على عودة قانون النظام العام

ياسر رشاد - القاهرة - ردت وزارة الداخلية في السودان على ما أثير بشأن عودة قانون النظام العام المثير للجدل، نافية أي نية لذلك تماما.

وضجت وسائط التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بآلاف المنشورات الغاضبة، ردا على تصريحات لمح خلالها مدير عام

نفي رسمي

شرطة ولاية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل بالعودة إلى قانون النظام العام، الذي كان يطبقه نظام الرئيس السابقبشكل أثار انتقادات داخلية كبيرة وصلت إلى درجة المطالبة بتنحيته.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها "ملتزمة بمعطيات المرحلة، وتتماهى بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير".

وأضافت: "ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام الذي لن يعود أبدا بأي صورة من الصور".

