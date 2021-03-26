بعد إعلان اختفائه.. العثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا في واد درعة في زاكورة

جدة - عبدالحي حسين - انتشلت عناصر الوقاية المدينة في مدينة زاكورة، اليوم الخميس، جثة طفل قاصر من داخل بركة مائية بالقرب من واد درعة، بعدما أعنلت أسرته اختفاه بشكل غامض.

وحسب مصادر “اليو م24″، فإن أسرة طفل، يبلغ من العمر 11 سنة، أبلغت السلطات، مساء أمس الأربعاء، بإختفاء ابنها عن الأنظار بعدما كان يسبح في واد درعة، حيث عثر على ملابسه بجانب بركة مائية محاذية للواد.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الوقاية المدينة تمكنت بصعوبة من انتشال جثة الهالك، التي علقت في مستنقع طيني، إذ تم نقلها إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في زاكورة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وعملت المصالح الأمنية على فتح تحقيق حول الحادث، الذي خلف حزنا عميقا في صفوف عائلة، وأصدقاء الهالك.