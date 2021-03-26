“برلمان” العدالة والتنمية يعقد دورة استثنائية لإقرار مسطرة اختيار المرشحين

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب، أن يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، دورة استثنائية يوم السبت 03 أبريل المقبل.

ودعا الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبر بيان، أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى انعقاد دورة استثنائية يوم السبت 03 أبريل المقبل.

وتهدف هذه الدورة، إلى التداول والمصادقة على مشاريع مساطر اختيار المرشحين، لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

ولغرض دراسة هذه المشاريع، ستعقد لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس اجتماعها، عن بعد، يوم الخميس فاتح أبريل المقبل

كما أن انعقاد الدورة الاستثنائية، يأتي بقرار من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؛ طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي للحزب.

