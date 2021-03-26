الصويرة… منع جمع وتسويق جميع أصناف الصدفيات بسبب تضمنها مواد سامة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، عن منع جمع وتسويق جميع أصناف الصدفيات، في المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات أم الطيور-شويكة، التابعة لجهة الصويرة، وذلك إلى حين التطهير الكامل لهذا الوسط البحري.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى هذه المنطقة، أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات “غير عادية” في الصدفيات.

وأوصت الوزارة، مستهلكي هذا المنتوج، بأن لا يقتنوا إلا الصدفيات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية، التي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة (الأسواق الرسمية).

إلى ذلك، حذرت الوزارة نفسها من كون الصدفيات التي تروج أو تباع بشكل غير منظم، لا تتوفر على أي ضمانة صحية؛ وتشكل بالتالي خطرا على صحة المواطنين.