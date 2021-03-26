شكرا لقرائتكم خبر عن أعاصير تجتاح «ألاباما» الأمريكية فتقتل 5 وتدمر منازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت أعاصير قوية ولاية ألاباما الأمريكية يوم الخميس، فأودت بحياة ما لا يقل عن خمسة وأصابت عشرات آخرين ودمرت أحياء بأكملها.

وسُجلت حالات الوفاة المؤكدة في بلدة أوهاتشي التي يقطنها نحو 1200 في الركن الشمالي الغربي من الولاية. وقالت وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة كالهون إن إعصارًا دمر منازل واقتلع أشجارا وقطع خطوط الكهرباء.

وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ تعتني بالناجين المصابين وتبحث عن ضحايا آخرين.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي صفا من المباني بالقرب من أوهاتشي تعرضت لدمار كلي أو جزئي.

وقالت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "يواصل الطقس الخطير في التأثير على أجزاء من ولاية ألاباما، وأحث من هم في مسار هذه الأعاصير والعواصف على البقاء في حالة تأهب قصوى".