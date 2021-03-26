المنفي يزور تركيا اليوم للقاء أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الرئاسة التركية في وقت متأخر من مساء الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا سيزور تركيا الجمعة، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة رسمية للمجلس إلى تركيا منذ توليه السلطة.

وقال مكتب أردوغان في بيان، إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعضو المجلس عبدالله اللافي ”سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية، والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية“.

وكانت حكومة الوحدة الجديدة في ليبيا، أدت اليمين يوم 15 مارس، بعد أن تشكلت من إدارتين متنازعتين، متمة بذلك انتقالا سلسلا للسلطة بعد أعوام من الصراع.

وساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ودعمتها بالمقاتلين المرتزقة في مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني. وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبدالحميد الدبيبة، إن ذلك الاتفاق يجب أن يظل قائما.

وتأتي زيارة المجلس الرئاسي إلى تركيا، بعد زيارة المنفي للقاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس.

وأكد السيسي، خلال اللقاء أن بلاده تعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبيين، في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل.