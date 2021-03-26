جونسون: جواز سفر لقاح على الطريق

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه قد يكون من الممكن تقديم نظام جوازات سفر لقاح فقط بمجرد أن يتم تلقيح جميع البالغين في المملكة المتحدة.

وقال إنه لم يتم اتخاذ قرارات لكن سيكون هناك تحديث للفكرة في أبريل المقبل، وسوف تقرير مراجعة في يونيو. وأضاف رئيس الوزراء أن هناك "قضايا صعبة .. تعقيدات أخلاقية، مشاكل أخلاقية تحتاج إلى معالجة".

وقال جونسون: يمكن أن يعكس أي جواز سفر أيضًا نتيجة اختبار سلبية وكذلك ما إذا كان شخص ما قد تم تطعيمه أو لديه مناعة.

وسيصوت أعضاء البرلمان في وقت لاحق على قوانين فيروس كورونا الجديدة لخريطة طريق إنكلترا للخروج من الإغلاق.

تشكيك

يأتي ذلك في الوقت الذي شكك فيه المراقبون في اقتراح من السيد جونسون بأن رواد الحانات قد يضطرون إلى إثبات حالة تلقيحهم عند إعادة فتح الأماكن.

وتجري مراجعة حكومية للاستخدام المحتمل لجوازات سفر فيروس كورونا أو شهادات الحالة للسماح للأشخاص بزيارة الحانات وأماكن أخرى في إطار خطط لتخفيف إغلاق إنجلترا.

وقال جونسون إن الإصابات السابقة بفيروس كورونا يمكن أن تكون ميزة مستخدمة إذا تم تبنيها. وأضاف: "هناك ثلاثة مكونات أساسية. هناك اللقاح، هناك مناعتك التي قد تكون لديك بعد إصابتك بالفيروس، وهناك اختبار - إنها ثلاثة أشياء يمكن أن تعمل معًا."

لكنه أضاف: "لم يتم اتخاذ أي قرارات على الإطلاق. شيء واحد سأوضحه هو أنه من الواضح أنه لن يتم تطبيق أي من هذا في 12 أبريل عندما يكون كل شيء في الهواء الطلق على أي حال".

وفي حديثه خلال زيارة إلى حضانة في غرب لندن، قال جونسون: "هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على التطعيم لأسباب طبية، ولا تستطيع النساء الحوامل الحصول على التطعيم في الوقت الحالي، عليك توخي الحذر حول كيفية القيام بذلك".

كلام غوف

وأضاف رئيس الوزراء، حسب تقرير لـ(بي بي سي): "قد تكون قادرًا فقط على تنفيذ مخطط جواز تطعيم شامل حتى لو كنت تريد مثل هذا الشيء في سياق الوقت الذي تم فيه عرض اللقاح على الجميع."

وعلى صلة، وفي مجلس العموم، قال وزير مكتب مجلس الوزراء، مايكل غوف خلال مداخلة أمام النواب: "إن النظام الذي يعتمد فقط على التطعيم لن يكون مناسبًا - وأن ما سيكون صحيحًا هو نظام يضمن أننا يمكن أن نفتح اقتصادنا على أقصى حد يأخذ في الاعتبار حالة اللقاح وأيضًا حالة الاختبار الأخيرة وربما أيضًا حالة الجسم المضاد أيضًا ".

وبموجب خطط الحكومة لتخفيف الإغلاق في إنكلترا، ستكون الحانات قادرة على بدء خدمة العملاء في الداخل، مع تطبيق حد للحجم على المجموعات، اعتبارًا من 17 مايو على أقرب تقدير.

رواد الحانات

وكانت فكرة مطالبة رواد الحانات بإظهار ما يسمى بجواز سفر أو شهادة اللقاح أثيرت في جلسة استماع للجنة الاتصال بمجلس العموم يوم الأربعاء عندما سُئل بوريس جونسون عما إذا كانوا "متوافقين مع مجتمع حر مثل مجتمعنا".

وقال جونسون إن المفهوم "لا ينبغي أن يكون غريبًا تمامًا علينا" - مشيرًا إلى أن الأطباء يجب أن يكون لديهم بالفعل لقاحات التهاب الكبد B - على الرغم من أنه شدد على أن مثل هذه الخطوة في المستقبل "قد تكون متروكة لعشارين فرديين".

اختبار آمن

وقال مصدر في داونينغ ستريت في وقت سابق إن المراجعة ستشمل النظر في كيفية تخزين تطعيم الأشخاص وحالة الاختبار بشكل آمن وعرضها على الهاتف المحمول، والظروف التي يمكن بموجبها تطبيق مثل هذا النظام.

وفي حديثه يوم الخميس، قال رئيس الوزراء: "يتم النظر في جميع أنواع الأشياء" وأنه "من السابق لأوانه حقًا" التكهن بتفاصيل حول كيفية تطبيق جواز لقاح محتمل على الحانات".

ومن جهته، قال وزير الأعمال في الظل إد ميليباند إن حزب العمل كان "سعيدًا بالنظر" في أي مقترحات حكومية للقاح واختبار الشهادات، لكنه دعا إلى توضيح قطاع الضيافة حول كيفية عمل الإجراءات في الممارسة العملية.

وقال إن صناعة الضيافة مرت "بأوقات صعبة للغاية خلال العام الماضي"، مضيفًا: "وفجأة يأتي رئيس الوزراء، فجأة، ليقول إن هذه مسؤولية جديدة عليك التعامل معها، بدون وضوح كبير".

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