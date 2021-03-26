بني ملال.. محكمة الاستئناف تقضي بـ 10 سنوات سجنا في حق عشريني اعتدى على سائق “طاكسي صغير”

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال، اليوم الخميس، بالسجن النافذ في حق عشريني، توبع بتهمة السرقة باستعمال السلاح الأبيض في حق سائق سيارة أجرة صغيرة.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في بني ملال، المتهم (ا.ع) من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بـ 10 سنوات سجنا، وتعويض مدني إجمالي قدره 15.000 درهم مع الصائر، مجبرا في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المشتبه فيه، وهو شخص في العشرينات من عمره، تهما جنائية ثقيلة تتعلق بـ“السرقة المقرونة بظروف الليل، والعنف مع استعمال سلاح”.

والقضية تفجرت، في دجنبر 2020 ، بعدما عمد المتهم إلى توقيف سائق سيارة أجرة الصغيرة في مدينة بني ملال، والاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض، وسرقة مبلغ مالي مهم كان في حوزته.