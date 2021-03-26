شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 3560 إصابة جديدة و61 وفاة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الخميس، تسجيل 3560 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 452281.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 61 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 5964 حالة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية كانون ثان/ يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما سجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وبدأت في 14 شباط/ فبراير الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.