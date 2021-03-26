شكرا لقرائتكم خبر عن الوافي: «التحالف» حجم الحوثي وقلل من مصادر قتل اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برلماني يمني، أن تحرك التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة الحوثي والأجندة الخارجية التي تنفذها الميليشيات يمثل موقفا قوميا للدفاع عن أمن العرب من الاختراقات الإقليمية والدولية، ولفت إلى أن ذلك حجَّم الانقلابيين وحرمهم من مصادر تمويل هائلة في حربهم ضد اليمنيين.

وقال علي الوافي في تصريح لـ«اليوم»: إن الدور السعودي والتحالف العربي عسكريا وسياسيا يشكل خطوة متقدمة لمواجهة مخاطر التدخلات والأطماع الإقليمية بالتزامن مع تحرك لمواجهة الاحتياجات الإنسانية عبر مشاريع وبرامج سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أو عن طريق الأمم المتحدة وخطط الاستجابة.

وأشار الوافي إلى أن التحالف العربي أنجز بنجاح عمليات التحرير بالجنوب والساحل الغربي وفي مأرب، وساهم في تحرير أجزاء كبيرة من تعز، وذلك قلص رقعة سيطرة الميليشيات الحوثية، وحرمها مصادر تمويل هائلة في حربها ضد اليمنيين.