شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون وطلبة تلموديون يهود يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 34 مستوطنًا و15 طالبًا تلموديًا اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 20 مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل، واعتقلت عشرين من عائلة واحدة، وفتشت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق منفصل، اطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والتحضيرات للانتخابات، والحراك الفلسطيني في المنظمات الدولية. وتطرق المالكي إلى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في دعم عمل «الأونروا»، والحفاظ على سير عملها في مناطق وجودها كافة، بما فيها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة، ودعم موازنتها التي تشهد عجزًا كبيرًا يؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم.

وأعرب عن أهمية استمرار عمل المنظمة في حماية حقوق اللاجئين الإنسانية، مُرحبًا بضرورة عقد مؤتمر للمانحين في أقرب وقت ممكن، من أجل النهوض بخطط وآليات عمل الأونروا لتواكب التطورات العصر، بما فيها الأثر السلبي لجائحة كورونا وخاصة على التعليم.

وشدد المالكي على دعم دولة فلسطين للأونروا في مواجهة التهديدات المسيسة ضدها لتقويض عملها، آملاً أن تراعي الدول الوفاء بالتزاماتها ومساهمتها في دعم موازنة الأونروا، داعيًا الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة دعمها ومساهمتها لـ«الأونروا».