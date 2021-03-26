وزير الخارجية الأمريكي: لدينا خلافات مع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن واشنطن لديها خلافات مع تركيا بشأن شرائها أسلحة دفاعية من روسيا.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، تركيا باتخاذ إجراءات للتعامل مع عدد من المشكلات الناجمة عن شرائها لمنظومة إس-400 الروسية.



وتشهد العلاقة بين واشنطن وأنقرة توترات بعد إصرار الأخيرة على شراء منظومة إس ـ400 الدفاعية الروسية، والتي ترى فيها الإدارة الأمريكية تهديدا لمقاتلات إف - 35 التي تعتزم تركيا شراءها أيضا.

وترى واشنطن أنه من المستحيل أن تمتلك أنقرة المنظومة الروسية والمقاتلات الأمريكية معا، ولهذا السبب، سبق وأن هددت بفرض عقوبات على تركيا.

