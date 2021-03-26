شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تتفوق ودياً على سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفوق المنتخب البحريني لكرة القدم على ضيفه منتخب سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، الخميس، على استاد البحرين الوطني بالرفاع، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سجل لمنتخب البحرين إسماعيل عبداللطيف (20 من ركلة جزاء و36) ومحمد مرهون (65)،

وسجل هدف سوريا الوحيد محمد عثمان (31 من ركلة جزاء).

وسيلتقي المنتخب السوري في مباراة ودية ثانية أمام منتخب إيران في العاصمة طهران في 30 من الشهر الجاري، فيما سيلتقي المنتخب البحريني في مباراته الثانية أمام منتخب الأردن في البحرين في اليوم ذاته.

ويذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح البحرين استضافة ما تبقى من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وتضمّ المجموعة الثالثة منتخبات البحرين وإيران والعراق وهونج كونج وكمبوديا.

وتتصدر العراق فرق المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، والبحرين ثانية بتسع نقاط، ثم إيران (6) وهونج كونج (5) وأخيراً كمبوديا بنقطة واحدة.

فيما سيضطر المنتخب السوري خوض مبارياته في الصين التي تستضيف منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخب سوريا إلى جانب الفلبين وجزر المالديف وغوام والصين.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، وتليها الصين والفلبين 7 نقاط لكل منهما، ثم جزر المالديف 6 نقاط، وأخيراً غوام بدون أي نقطة.