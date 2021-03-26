شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقفز 4 مراكز بين الأفضل في التعامل مع «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

تقدمت دولة الإمارات 4 مراتب إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر «بلومبيرج» لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، محققة 66.4 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم على دول مثل هونج كونج وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

واعتمدت «بلومبيرج» في تصنيفها على مقاييس ومنهجيات رئيسية للدول، مثل إمكانيات نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود المتعلقة بالفيروس في الاقتصاد، وحرية تنقل الأشخاص فضلاً عن زيادة معدل الإصابات، والقدرة على القيام بالاختبارات المطلوبة والإجراءات الاحترازية للتعامل من فيروس «كوفيد 19».

وتمكنت الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة التي اتخذتها منذ تفشي الوباء، حيث تعاملت مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية وبقدر أقل من تعطيل الأعمال والمجتمع.

وتعتبر الوفيات المسجلة في الدولة من بين الأقل في العالم؛ إذ لا تزيد على 0.4% فقط شهرياً.

ولا تزال نيوزيلندا الأولى على مستوى العالم في التعامل مع «كوفيد 19»، تليها سنغافورة في المركز الثاني، ثم أسترالياً في المركز الثالث.