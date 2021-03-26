شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة عن زيارة محمد المنفى للقاهرة: استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، أن هناك اهتمام وترحيب كبير بزيارة محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي الليبى لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن الأمن الليبى جزء من الأمن المصرى، وأن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر.

وأضاف مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبى للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى خطوة مهمة للغاية، موضحا أن إعادة ليبيا كدولة تمتلك قرارها ومؤسساتها وتخدم المواطنين الليبيين يصب في صالح مصر، مثلما يصب في صالح الدولة الليبية.

وأوضح مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، أن أهمية زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبى لمصر تتلخص من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد تقديم مصر كل الوعود والتعهدات لخدمة ليبيا والوقوف جنبا إلى جنب مع النظام لليبى الجديد حتى تستقر الأوضاع، موضحا أن مصر المساند الأقوى والأكبر للمسعى السياسى الليبى .