الاتحاد الأوروبي: تصدير 21 مليون جرعة لقاح إلى المملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي صدر حتى الآن 21 مليون جرعة لقاح إلى المملكة المتحدة.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن أكثر من مليون جرعة من بين هذه الجرعات، من شركة استرازينيكا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول قوله إن الأرقام التي لم يتم الكشف عنها سابقًا تشمل شحنات الجرعات المرسلة قبل إدخال آلية ترخيص التصدير.

كان الاتحاد الأوروبي قد شدد أمس الأربعاء الضوابط على صادراته من اللقاحات بشكل أكبر، مما سمح بوقف الشحنات المتجهة إلى أي مكان تقريبا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من لندن، أحد أكبر المتلقين لجرعات اللقاح التي ينتجها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس ،قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بلاده لديها عقد "حصري" لشراء لقاح فيروس كورونا مع شركة أسترازينيكا.

كما أصدرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا مساء الأربعاء قالا فيه إنهما يعملان على "وضع مربح للجانبين" من أجل "توسيع إمدادات اللقاح لجميع مواطنينا".