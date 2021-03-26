الأمن الموريتانى : فتح مطار نواكشوط الدولي بعد أزمة اختطاف طائرة والتهديد بتفجيرها

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصدر ملاحي في نواكشوط، إن السلطات قررت إعادة فتح المطار وان طائرة سنغالية في طريقها اليه بعد انتهاء ازمة استمرت اربع ساعات بسبب اقتحام مسلح مجهول لطائرة تابعة لشركة الطيران الموريتاني اليوم الخميس في مطار نواكشوط الدولي وتهديده بتفجيرها.

وأكد المصدر /في تصريح لوكالة

أنباء الشرق الأوسط/ ان الامور عادت إلي طبيعتها في المطار، وانهي جهاز الأمن الموريتاني في وقت سابق اليوم عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة واعتقال رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبرايير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كان تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وخالية من أي ركاب.

وكانت سلطات الأمن الموريتانية، قد حررت الطائرة في مطار نواكشوط الدولي، بعد اختطافها على يد رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية، هدد بتفجيرها، زاعما وجود مشكلة مع حكومة البلاد.

وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.