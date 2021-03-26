المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش»، مشيرةً إلى أنها كانت تنشط بمدينة «وجدة» شمال شرقي البلاد، وتعمل على استهداف منشآت حيوية ومقرات أمنية وعسكرية. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن قوات الأمن فككت خلية إرهابية تتألف من 4 إرهابيين تتراوح أعمارهم بين 24 و28 عاماً، وذلك من خلال تنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية. وأضافت أن التحريات الأولية أظهرت أن أعضاء الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات

«داعش» بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن يتم تكليفهم من طرف أحد قياديي التنظيم بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل البلاد تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.