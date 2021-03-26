قوات التحالف تدمّر 8 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 01:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2021 12:04 صباحًا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تصدى لـ8 طائرات مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية،اليوم الخميس، مشيرا إلى محاولة المتمردين استهداف جامعتي نجران وجازات جنوبي المملكة.

وقال التلفزيون السعودي نقلا عن التحالف، إن الأخير نجح في اعتراض وتدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية السعودية.

كما كشف التحالف أنه ميليشيات الحوثي المتمردة أطلقت صاروخا بالستيا من صنعاء التي تخضع لسيطرتها، إلا أنه أنه سقط عقب إطلاقه بمحافظة الجوف.

من جهته أدان مجلس التعاون الخليج إطلاق ميليشيات الحوثي مسيرات مفخخة تجاه السعودية، زاعتبر المجلس أن محاولات الحوثي استهداف السعودية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية، من خلال طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.