الكويت تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 224و432.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 2 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 1258.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إلى أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 247 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 208 و771حالة.