الطاقة السعودية: استهداف محطة توزيع بترولية في جازان بمقذوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء الخميس، تعرضت محطة توزيع منتجات بترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، أن الاعتداء أدى إلى نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير 8 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.



وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى أن المليشيا حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.