ينتشرون في 62 بلدا.. القوات الأمريكية الخاصة حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف قائد القوات الخاصة الأمريكية الجنرال ريتشارد كلارك، الخميس، أن عدد قواته المنتشرة حول العالم في أدنى مستوياته منذ عام 2001.

وقال الجنرال في وثيقة نشرت على هامش جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "لدينا اليوم نحو 5 آلاف جندي مهمات خاصة في 62 بلدا".

وهذا وفق الوثيقة أقل 15 بالمئة من العام الماضي، والعدد الأقل منذ 2001.



وقال كلارك إن القوات الأمريكية الخاصة التي تضم "القبعات الخضراء" و"النايفي سيلز" ووحدات من مشاة البحرية والقوات الجوية سيتمحور تمركزها في آسيا، تماشيا مع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي تركز على الصين وروسيا بعد 20 عاما من الصراع ضد الإرهاب.

ولفت الى أنه عام 2021 "نحو 40 بالمئة من قواتنا المنتشرة ستضع تركيزها على متطلبات منافسة القوى الكبرى".

ولا تنشر الولايات المتحدة أبدا عدد القوات الخاصة في كل دولة، وغالبا ما يتنقل جنود النخبة بين البلدان التي تعاني من عدم الاستقرار مثل ليبيا ومؤخرا الصومال.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان حريصا على وضع حد لـ"حروب لا نهاية لها" قد قرر في نهاية ولايته في ديسمبر /كانون الأول سحب معظم الجنود الأمريكيين النخبة من الصومال.

كما حدد موعدا لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في مايو/آيار المقبل لكن الرئيس جو بايدن استبعد ذلك.

وبعد توليه منصبه، حدّ بايدن من غارات الطائرات الأمريكية المسيّرة ضد الجماعات المتطرفة خارج أفغانستان وسوريا والعراق.

وفي حين أعطى ترامب الجيش تفويضا مطلقا في دول مثل الصومال وليبيا، فإن أي مخطط لضربات ضد الجماعات المتشددة يجب عرضه على البيت الأبيض قبل التنفيذ.