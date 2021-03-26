الجيش الليبي يعتقل ٣ مشتبه بهم في اغتيال الورفلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي القبض على 3 مشتبه بهم في قتل المقدم محمود الورفلي.

وقال المحجوب، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: "بناء على ما أوردته النيابة العسكرية في بنغازي (شرق)، فإن فريق التحقيق في اغتيال المرحوم المقدم محمود الورفلي توصل إلى تحديد 3 مشتبه بهم في القتل وقامت بالقبض عليهم".

وأوضح أن ذلك جاء بناء على المعلومات الواردة بالخصوص، علما أن هناك مطلوب آخر غادر هاربا إلى مصر، وسيتم اتخاد الاجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق .



وباشرت النيابة العسكرية في بنغازي التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وراء عملية الاغتيال وفقا للاجراءات القانونية وبما يكفل حق الجميع.



ودعت الغرفة الأمنية في بنغازي كافة المواطنين إلى التعاون عبر إبلاغها، أو أقرب جهة أمنية، بأي معلومات تفيد إجراءات التحقيق.

وقُتل المقدم محمود الورفلي، الأربعاء، بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم ونقل إلى العناية المركزة.

ونعت القوات الخاصة والمظلات الليبية التابعة للقوات المسلحة، في بيان لها، الورفلي الذي لعب دورا كبيرا في مواجهة التنظيمات الإرهابية قبل سنوات.



وقال البيان إن "الورفلي طالته أيادي الغدر في مدينة بنغازي"، مشددة على "ثقة القوات الخاصة والصاعقة والمظلات الليبية في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية على الكشف السريع عن ملابسات الجريمة البشعة بحق أحد رموز نضالها في الحرب على الإرهابيين لسنين طوال".