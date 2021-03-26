فصيل سوداني مسلح ينضم لقطار السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت "حركة تحرير السودان" بقيادة مصطفى طمبور، الخميس، اتفاق السلام مع الحكومة.

وجرى التوقيع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعضو المجلس الدكتور الهادي إدريس، ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم.

وفي تصريحات إعلامية، أكد آدم حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام في كافة ربوع البلاد .

وأضاف أن انضمام "حركة تحرير السودان" بقيادة مصطفى طمبور للاتفاق، يشكل إضافة لعملية السلام.

من جانبه، تعهد رئيس الفصيل المنشق عن حركة تحرير السودان، مصطفى طمبور، بالعمل مع أطراف السلام الأخرى لبناء السودان وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

وأشار طمبور، في تصريحات إعلامية، الى أهمية تكاتف بناء السودان في هذه المرحلة، لتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

وفي وقت سابق الخميس، دعا "حميدتي" كلا من رئيس "الحركة الشعبية/ شمال"، عبدالعزيز آدم الحلو، ورئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور، للالتحاق بركب السلام.



جاء ذلك في كلمة ألقاها "حميدتي" في جوبا خلال حفل أقامه اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا لتكريم القيادات التي ساهمت في إنجاز السلام السوداني.



ولم توقع مجموعة عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز آدم الحلو على اتفاق جوبا للسلام، بسبب خلاف عالق مع الخرطوم حول بعض بنود الاتفاق.