ألمانيا تنضم للنرويج في احتجاجها ضد تنظيم قطر‎ لكأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

انضم المنتخب الألماني إلى نظيره النرويجي، وقام لاعبوه بارتداء قمصان للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان، ضد عمال ملاعب كأس العالم في قطر، بعد وفاة 6500 عامل منذ عام 2010 وحتى هذه اللحظة.



وقام لاعبو منتخب ألمانيا قبل مباراة فريقهم أمام أيسلندا، مساء اليوم الخميس، في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بارتداء قمصان سوداء مكتوب عليها ”حقوق الإنسان“، تعقيبًا على التعسف ضد عمال ملاعب كأس العالم.

وكان لاعبو المنتخب النرويجي قد قاموا بارتداء قمصان قبل مباراة منتخب بلادهم أمام جبل طارق، كُتب عليها ”حقوق الإنسان.. داخل وخارج الملعب“، في إشارة إلى الاعتراض على استضافة قطر لكأس العالم 2022؛ بسبب مزاعم تتعلق بمعاملة العمال.

وتوفي 6500 عامل مهاجر في حوادث مرتبطة بالعمل منذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم في عام 2010، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة ”الغارديان“ البريطانية.