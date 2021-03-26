شكرا لقرائتكم خبر أمريكا للبنان: شكلوا حكومة قادرة على الإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا أمس بتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات في البلاد.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن دوروثي قولها، بعد لقائها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، «بحثنا مع الرئيس ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات، وأمريكا أكدت وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين».

واعتبرت أنه «من المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها»، مشيرة إلى أن «هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانبا والعمل معا لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي أحدثتها بنفسها والتي تواجهها، إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك».

وأعلنت أنها «تحدثت فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون».

وقالت «إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة، كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل في موعدها».

بدورها ، قالت الرئاسة اللبنانية «إن الرئيس عون عرض مع السفيرة الأمريكية الأوضاع الراهنة والتطورات الحكومية».