شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإرهاب والجريمة أبرزها.. تعرف على اختصاصات لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اللجان النوعية بالمجالس النيابية هى المطبخ الحقيقى للمجلس، حيث يجرى داخلها المناقشات المستفيضة حول التشريعات أو الملفات الهامة فى حضور كافة الجهات المعنيه والمختصين، وإعداد تقرير حولها، تمهيدا لمناقشتها فى الجلسات العامة.

وجاءت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتقر 14 لجنة نوعية، من بينها لجنة الدفاع والأمن القومى ذات الأختصاصات الهامة والحيوية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ في ضوء المادة (49) من اللائحة :

- شئون الأمن القومى.

- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

- شئون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

- الطوارئ.

-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

ويشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ للدور الأول بالفصل التشريعى الأول، أسفرت عن فوز الفريق أسامة أحمد الجندى برئاستها بالتزكية، وكذا فاز على مقعدى الوكاله بالتزكية، كلا من اللواء محمد جاد واللواء طارق نصير فيما حصد النائب خالد اسماعيل فوزي بمقعد أمانه السر بالتزكية.