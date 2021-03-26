شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تستقبل غدا الكاتب الصحفى رفعت رشاد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مؤسسة الخليج 365 غدا الجمعة 26 مارس الكاتب الصحفي الكبير رفعت رشاد المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، في الانتخابات المقرر إجراؤها في نادي المعلمين بالجزيرة في 2 أبريل.

ويستعرض رشاد، في لقائه بمحرري المؤسسة برنامجه الانتخابي ومشروعاته المستقبلية لخدمة أعضاء النقابة وأسرهم، كما يتناول في اللقاء أبرز الأزمات التي تتعرض لها مهنة الصحافة في الوقت الحالي وسبل التغلب عليها بطرق عملية وفعالة.

كما يتناول "رشاد" في لقائه بصحفيي مؤسسة الخليج 365 القرارات الجديدة التي تقدم بسببها بالشكر إلى للدولة المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر بيانًا بشأن إدراج بدل التكنولوجيا للصحفيين في موازنة أول يوليو القادم، وذلك بناء على ما عرضه وزير المالية، وكذلك دعم صندوق المعاشات وبدلات إعانة البطالة بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن موافقته على ما عرضه وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20% بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات "إعانة البطالة" للصحفيين المتعطلين بعشرين مليون جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.