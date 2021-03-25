إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات بالقنيطرة… بلغ وزنها 6 أطنان و902 كيلوغرام من الشيرا

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من حجز طنين و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا وتوقيف أربعة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية على مستوى المنطقة القروية “أولاد امليك”، التي تبعد بحوالي 12 كيلومترا عن مدينة القنيطرة، والتي أسفرت عن ضبط المشتبه فيه الأول على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة، عن حجز طنين وعشرة كيلوغرامات من مخدر الشيرا مكونة من 67 رزمة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان يرافقه على متن سيارة أخرى.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، أسفرت عن توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الشبكة الإجرامية، وهما في حالة تلبس بحيازة بندقية للصيد و11 خرطوشة، قبل أن تظهر عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.