شركة “أسترازينيكا” تخفض فعالية لقاحها المضاد لكورونا

جدة - عبدالحي حسين - ذكرت وكالة رويترز، أن شركة “أسترازينيكا”، خفضت، اليوم الخميس، فعالية لقاحها المضاد لفيروس “كوفيد-19” إلى 76%، وذلك في تحليل جديد، لتجربتها في أمريكا.

وأضاف المصدر نفسه، أن النسبة السالفة الذكر، تقل عن المعلنة هذا الأسبوع، في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة، من طرف مسؤولي الصحة في أمريكا.

ورغم ذلك، أكد مين بانغالوس نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في “أسترازينيكا”؛ أن “التحليل الأساسي يؤكد أن لقاحنا لـ”كوفيد-19″ فعال للغاية بين البالغين”.

وتأتي هذه البيانات لتؤكد تراجع “أسترازينيكا” في المنافسة مع لقاحي “فايزر-بيونتك” و”مودرنا”، اللذين سجلا نسبة فعالية تصل إلى نحو 95 %.

ومع ذلك، يعتبر لقاح “أسترازينيكا” حيويا في مواجهة انتشار كورونا، بسبب سهولة نقله وسعره الرخيص، حيث أنه حصل على تصريح بالتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.

وكانت أكثر من 12 دولة أوقفت استخدام لقاح “أسترازينيكا” بشكل مؤقت هذا الشهر؛ بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد من الأشخاص.