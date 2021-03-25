الأردن يتسلم أول دفعة من لقاح سبوتنك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلم الأردن الأربعاء أول دفعة من لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد".



وقال مدير برنامج التطعيم الوطني الأردني كامل أبو سل، إن وزارة الصحة "تسلمت أول دفعة من لقاح سبوتنك V الروسي داعيا وفق قناة "المملكة" اليوم الخميس، المواطنين إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح والالتزام بالحضور لتلقيه"، موضحا أن وزارة الصحة سجلت تخلف أكثر من 1000 شخص سجلوا ولم يحضروا لتلقي اللقاح.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أنها "تعاقدت للحصول على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي من ضمن تعاقدات تصل إلى 10.2 مليون جرعة تصل تباعا".