شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسجل 482 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6630 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 482 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 386 ألفا و782.

كما لفتت إلى تسجيل 360 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 375 ألفا و831