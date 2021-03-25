شكرا لقرائتكم خبر الحجرف: سنشارك في أي مفاوضات تتعلق بملف إيران النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي، مضيفا أن المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة.

وشدد الحجرف خلال استقبال وزير الخارجية الصيني وانج يي بالرياض، على حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون مع الصين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.

وأكد أن الجانبين رحبا بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدين دعمهم للحكومة الشرعية وجهود إنهاء الأزمة اليمنية، بناء على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.