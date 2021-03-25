شكرا لقرائتكم خبر سياسي ألماني: لن نقبل باستبداد تركيا وروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشد سياسي ألماني بارز الاتحاد الأوروبي بتبني موقف واضح تجاه تركيا وروسيا، وذلك قبل بدء مشاورات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية المنتظرة.

وقال خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب الديمقراطي الحر، ألكسندر جراف بالعاصمة برلين «يجب ألا تقبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي طويلا أن روسيا وتركيا تظهران بشكل أكثر تدميرا دائما على مستوى السياسة الخارجية».

وتابع جراف، وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للديمقراطيين الأحرار بالبرلمان الألماني «بوندستاج» : «يجب ألا يسمحا بأن ترسخ هاتان الدولتان أنظمتهما الاستبدادية وفي الوقت ذاته تدهسان القانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق المدنية التي تحميها دساتيرهما».

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان حكومي أمام البرلمان

الألماني «بوندستاج» في وقت سابق اليوم لتعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وقالت ميركل إنه لخبر سار أن تركيا وضعت إشارة للحد من التصعيد خلال الشهور الأخيرة بعد «أنشطة استفزازية في المياه اليونانية» ودخلت في حوار مجددا مع اليونان.

وأضافت أنه خلال القمة الأوروبية سوف يكون لمواصلة تطوير العلاقات دور مهم، وقالت «لن تكون مباحثات سهلة، ولكنني آمل أن نصل إلى نتيجة»، لافتة إلى أن تركيا ليست حليفا وشريكا في حلف شمال الأطلسي «ناتو» فحسب، ولكنها أيضا جار مباشر.