400 يمنية معيلة تحظى بتكريم سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 امرأة يمنية معيلة بمحافظة مأرب، ضمن مشروع تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم بالتزامن مع يوم الأم العالمي. وشمل الحفل التكريمي للأمهات فعاليات فنية وثقافية وعروض مسرحية تحكي تضحيات الأم اليمنية، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية. على صعيد متصل، وزع المركز أمس 1.800 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية الحصين بمحافظة الضالع، استفاد منها 1.800 أسرة، في حين دشن حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا في محافظة حضرموت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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