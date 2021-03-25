إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا في الخليل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس 20 فلسطينيا من بلدة بيت كاحل شمال الخليل بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن ذلك جاء بعد قيام قوات الاحتلال بمداهمة البلدة وتفتيش منازل المعتقلين وذويهم والعبث بمحتوياتها. وكان نادي الأسير، وهو «منظمة غير حكومية»، قال في تقرير حقوقي أصدره إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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