مقتل 3 في هجوم على مقر للأمم المتحدة بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الصومالية أمس أن جماعة الشباب المتشددة قتلت ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، بينهم أم ورضيعها، خلال هجوم على مقر للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال علي حسن، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم بمدافع الهاون على مقر هالاني المحصن، الذي يأوي دبلوماسيين أجانب وسفارات غربية، بالإضافة لكونه قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام.

وكانت حركة الشباب قتلت مسؤولا عسكريا بارزا من خلال زرع قنبلة على جانب الطريق، مما أسفر أيضا عن إصابة اثنين من حراسه الشخصيين، بحسب ما قاله حسن.