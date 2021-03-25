مقتل 3 في هجوم على مقر للأمم المتحدة بالصومال

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وقال علي حسن، أحد رجال الشرطة، إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم بمدافع الهاون على مقر هالاني المحصن، الذي يأوي دبلوماسيين أجانب وسفارات غربية، بالإضافة لكونه قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام.
وكانت حركة الشباب قتلت مسؤولا عسكريا بارزا من خلال زرع قنبلة على جانب الطريق، مما أسفر أيضا عن إصابة اثنين من حراسه الشخصيين، بحسب ما قاله حسن.
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