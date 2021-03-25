بايدن يكلف هاريس بمعالجة أزمة الهجرة

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وحذر بايدن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس من أزمة إنسانية متفاقمة في الوقت الذي تحاول فيه أعداد متزايدة من الأطفال المهاجرين دخول الولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء .
وهذه هي القضية الأولى التي طلب بايدن علنا من هاريس أن تقودها، وهذه إشارة إلى أن مهامها بدأت تتبلور، ولكن المهمة تنطوي أيضا على خطر إلقاء اللوم على هاريس إذا ساء الوضع.
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