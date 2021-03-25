الصدر: استعراض الحشد يكسر هيبة العراق

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وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «الجهة التي قامت بالاستعراض كانت تنتمي إلى الحشد الشعبي وعلى الحشد معاقبتها وعلى الحكومة الحيلولة لعدم وقوعها مرة أخرى»، وأضاف أن «اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض، ولعل تلك الميليشيات تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها»، وطالب الصدر بـ»عدم كسر هيبة الدولة، وأن هذا الاستعراض لم يكن بالتنسيق مع الدولة».
وأفاد شهود عيان بأن مجاميع كبيرة من جماعة تسمى «ربع الله» الشيعية المسلحة خرجت في استعراض عسكري في عدد من الشوارع الرئيسة في بغداد للمطالبة بإقرار الموازنة الاتحادية وتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وذكر الشهود أن هذه المجاميع كانت تحمل السلاح وترتدي اللثام الأسود وطافت شوارع محمد القاسم وشارع فلسطين
والدورة في بغداد، وبحسب الشهود، فإن القوات العراقية والأجهزة الأمنية لم تتدخل لمنع مواكب الاستعراض العسكري المسلح.
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