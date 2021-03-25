شكرا لقرائتكم خبر عن أوكسفورد بصدد تجربة إعطاء لقاح «كورونا» بطريق الاستنشاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جامعة أكسفورد الخميس إنها بصدد بدء دراسة للتحقق من شكل الاستجابة المناعية، بعد إعطاء لقاح لمرضى «كوفيد-9» طورته بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا بطريق الاستنشاق، على أن تشمل الدراسة مبدئياً 30 متطوعاً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و40.

وقال باحثون بريطانيون في سبتمبر الماضي، إن صوراً من اللقاحات المرشحة لأن يتم إعطاؤها بالاستنشاق طورتها جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج، ستدخل التجارب للتأكد مما إذا كانت تثير استجابة مناعية موضعية في الجهاز التنفسي.