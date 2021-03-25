شكرا لقرائتكم خبر عن بنفيكا ينفي ضم كوستا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى بنفيكا الخميس تقارير إعلامية عن اقترابه من ضم دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد وتشيلسي السابق.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الرياضية الإسبانية يوم الأربعاء أن كوستا توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ للانضمام إلى فريق المدرب جورج جيسوس قبل انطلاق الموسم المقبل.

لكن بنفيكا قام بخطوة غير معتادة عندما نفى تلك التقارير في بيان للنادي، وقال:«ينفي نادي بنفيكا إجراء أي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم دييجو كوستا. يؤكد النادي أن جميع عناصره يركزون حالياً على المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري ونهائي كأس البرتغال».

وانتهت فترة كوستا الثانية مع أتليتيكو بالانفصال بالتراضي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأعلن النادي أن كوستا رحل لأسباب شخصية.

وساعد الدولي الإسباني المولود في البرازيل أتليتيكو في التتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2013-2014 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ليفوز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز بين 2014 و2017.

وعاد المهاجم إلى العاصمة الإسبانية في يناير/ كانون الثاني 2018 بعد خلافات مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق لكنه تعثر في فترته الثانية لكثرة الإصابات.

وشارك كوستا أساسيا في 43 مباراة في الدوري الإسباني خلال ثلاث سنوات بعد عودته لأتليتيكو وسجل 12 هدفاً وتقلصت فرصه مع الفريق بعد التعاقد مع جواو فيلكس ولويس سواريز.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي متأخراً بفارق 13 نقطة عن سبورتنج المتصدر وسيلتقي مع براجا في نهائي كأس البرتغال في 23 مايوالمقبل.