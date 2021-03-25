شكرا لقرائتكم خبر عن صحف عالمية ومواقع سباقات الخيل: شخصية رياضية رائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت عدة صحف عالمية، ومواقع متخصصة بسباقات الخيل على مستوى العالم، فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أحد رواد العمل الإنساني والرياضي.

ونشرت تغطيات موسعة حول فقيد الوطن، ووصفته بالشخصية الرائدة، خاصة في المجال الرياضي، وأكدت أن فقدانه يعتبر خسارة كبيرة لرياضة سباق الخيل.

واستذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليومية الرائدة مآثر الفقيد، واعتبرته أحد أبرز مالكي خيول السباق في فلات في بريطانيا على مدى العقود الأربعة الماضية، وأكدت أن خيوله حصدت العديد من الألقاب على مستوى بريطانيا والعالم.

وذكر موقع «ريسن سبوت» أن الراحل الكبير يعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في سباقات الخيل العالمية لأكثر من أربعة عقود، وساعد أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تغيير وجه الرياضة في بريطانيا، وفي جميع أنحاء العالم، من خلال استثماره في الرعاية وممتلكات الخيول.

فيما أكدت صحيفة «ذا جارديان» ما ذهب إليه موقع «ريسن سبوت» في أن الراحل ساهم مع شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغيير وجه الرياضة في بريطانيا والعالم.

وذكرت الصحيفة أن خيوله ركضت باللونين الشهيرين الأزرق والأبيض، وحققت بطولات في بريطانيا لثماني مرات (1990 و 1994 و 1995 و2002 و 2005 و 2009 و 2014 و 2020).

وذكر موقع «ذا ايرش تايمز» الأيرلندي، أن الفقيد ساهم بشكل كبير في الارتقاء برياضات الخيول، وكان أحد الرموز الكبيرة في هذا المجال.