شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن ملاحقة عضو بهيئة تدريس جامعة القاهرة أساء للإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس نقابة الاعلاميين، أنه تابع ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية صباح اليوم الخميس، متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصرى، والذى تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لاستاذ جامعي أن يستخدمه، مخالفا فى ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية.

وأضاف مجلس نقابة الإعلاميين، أن عضو هيئة التدريس خرج فى حديثه عن حرية التعبير إلى السب والقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلاميه باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة فى زمن التريند.

وأوضح مجلس نقابة الاعلاميين، أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه الإعلام المصرى ورجاله الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، مضيفا :"وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (الجنائية - التأديبية) تجاه هذا الشخص الذى أخطأ وعن عمد فى حق الإعلاميين والإعلام المصرى وكأنه مدفوع بلا وعي أو تفكير فيما يقول".