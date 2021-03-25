شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": لم نتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضمان حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية، مضيفا أنه لم يتلق أية شكاوى بمنع كاتب رأى من كتابة مقالة أو حذف فقرات منها، أو أية شكاوى بشأن منع أى إعلامى من ممارسة عمله، وأن هناك العديد من الكُتاب التى تتصف مقالاتهم بالمعارضة، ويجرى نشرها فى الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما لم يتلق المجلس أية شكاوى بمنع صحيفة من الطباعة أو التضييق على عمل الإعلاميين أو عرقلة عملهم أو ممارسة أية ضغوط تؤثر على استقلاليتهم.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تقريره السنوى، على حرية الرأى والتعبير فى الرسالة الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيلا من حقوق المواطن لتحقيق الشفافية فى الرسالة الإعلامية وبناء الثقة بين المواطن وإعلامه فى ظل الثورة التكنولوجية التى لا يستطيع أى نظام أن يخفى أى شىء عن المواطن.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام والصحافة وقفا حائط صد ضد الشائعات والأكاذيب التى تبثها القنوات المعادية وبعض مواقع التواصل الاجتماعى المُوجهة، وذلك فى إطار حروب الإعلام من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين بما يحدث على أرض مصر وخاصة النهضة التنموية والاقتصادية التى تشهدها البلاد، وإبراز حجم المشروعات القومية الكبرى التى تتم على أرض الواقع.